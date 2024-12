Iltempo.it - Il qualunquismo della polemica sugli stipendi

Il miglior servizio che la destra di governo può fare alla Repubblica è liberarla dalla dose mortale diin cui è precipitata da un decennio (almeno) a questa parte. In tal senso l'equiparazione delloo dei ministri a quello dei parlamentari è talmente logico (e banale) che il solo fatto di doverne discutere è segno indubitabile dell'abisso in cui siamo finiti, ma da cui dobbiamo «risorgere» quanto prima. Attenzione però, non tutte le battaglie sul ceto politico sono fuori luogo. Ad esempio il Parlamento a 600 membri anziché 945 non solo è cosa buona ma finisce anche per funzionare in modo più corretto, perché vi sono minori possibilità d'imboscarsi nel gruppo misto e saltar fuori nei momenti decisivi, tipo fiducia ai governi. Quanto agli, solo con dosi massicce di malafede si può sostenere che un «lavoraccio» come quello del ministro deve essere pagato metà di quello di un deputato o senatore.