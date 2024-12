.com - Eccellenza / Fabriano Cerreto, esonerato Caporali

Per il sostituto si punta al ritorno di Stefano Tiranti, 17 dicembre 2024 – Ilesonera l’allenatore Riccardo. Fatale la sconfitta di domenica in casa contro l’Atletico Mariner per 0-2. La decisione presa dai vertici societari che subito hanno provato a contattare Stefano Tiranti che aveva condotto nella precedente stagione la squadra alla vittoria del campionato di Promozione.L’allenatore di Moie non ha detto no a priori ma per accettare si dovranno risolvere situazioni organizzative e logistiche che al momento sembrano insuperabili.Nel frattempo si sono fatti altri due nomi come quello di Luca Pavoni, lo scorso anno al Casette Verdini, e di Daniele Bedetti di recente uscito dalla Biagio Nazzaro.©riproduzione riservataL'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.