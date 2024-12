Bergamonews.it - Cividate, accoltellamento fuori da un bar: due feriti

al Piano. Una lite all’esterno di un bar degenerata in un, con duee assalitori in fuga. È successo nella mattina di martedì 17 dicembre, intorno alle 10:30 in piazza del Donatore, aal Piano.Due uomini sono rimasti lievemente, uno dei quali, un 25enne, è stato ricoverato in codice giallo.Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, come del resto il movente: diverse le ipotesi al vaglio dei Carabinieri di Treviglio, intervenuti sul posto. Non si esclude la lite per questioni di spaccio di droga.Gli accoltellatori si sono dati alla fuga: gli inquirenti proveranno a risalire agli autori partendo dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.