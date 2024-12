Metropolitanmagazine.it - Carlo Conti spiazza tutti: i big in gara a Sanremo 2025 saranno trentuno (ma c’è chi pensa a uno scherzo)

non è ancora iniziato, eppure riserva già delle grandi sorprese., direttore artistico e conduttore della kermesse canora ha infatti annunciato,ndo, che i Big innontrenta, ma.Durante la conferenza stampa di Sarà, il presentatore ha dichiarato: «I big, è una coppia che mi ha presentato il brano in extremise la presenterò domani.». Una nuova canzone in, dunque? Non è ben chiaro ma, stando alle parole di, ad eseguirla sarà «una coppia del tutto inedita alla quale non potevo dire di no». Ha poi aggiunto, sornione: «Però ricordatevi che il mio film preferito è Amici miei e io sono fiorentino».fa trenta, e puresarà direttore artistico e conduttore diLe affermazioni sibilline difannore ad un’improvvisata di stampo comico, piuttosto che ad un’aggiunta dell’ultimo minuto.