Cityrumors.it - Milano, violenza sessuale all’alba in Stazione Centrale | Il colpevole è scappato: potrebbe essere ovunque

Paurain. Una 37enne è stata aggredita e violentata: ora è caccia all’uomo, che è fuggitoNonostante soprattutto di mattina lasia uno dei luoghi della città più frequentati in assoluto, questa mattinauna 37enne è stata aggredita e poi violentata proprio nei pressi dell’importante nodo ferroviario. Ancora una volta, quindi, i riflettori vengono puntati sulla sicurezza di questa zona della città: a salvarla, fortunatamente, sono stati gli agenti della Polfer e i militari che erano a presidio di piazza Duca d’Aosta, accorsi dopo aver sentito le sue urla.in: è caccia all’uomo (cityrumors.it / ansafoto)Momenti di panico quelli vissuti dalla 37enne questa mattina, che è stata poi trasportata in codice giallo alla Mangiagalli di, polo d’eccellenza per i casi di