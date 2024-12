Javier Milei | La motosega anche per l’Italia Io premier e Meloni al Quirinale? Perché no?

Leggi su Open.online

Lapuò funzionareper. Ne è convinto il presidente dell’Argentina, che in un’intervista a Libero oggi parla del suo esempio: «Se io avessi detto un anno fa che avrei applicato le mie idee in un paese flagellato da cento anni di socialismo, mi avrebbero detto che sarebbe stato impossibile, nessuno avrebbe creduto a un aggiustamento del Pil pari al 15%, nessuno avrebbe creduto alle riforme strutturali che avevo messo in programma e che abbiamo varato. La politica è l’arte di rendere possibile l’impossibile. Quindi penso che la mia visione politica sia applicabile». Nel colloquio con Mario Sechiperla dell’inflazione: «L’abbiamo abbassata dal 54% all’1,2%. E il livello della produzione che abbiamo in questo momento è sensibilmente più alto rispetto a quello che abbiamo ereditato dai precedenti governi.