Germania Scholz chiede la fiducia in parlamento e guarda già alle elezioni anticipate | Alzeremo il salario minimo a 15 euro l’ora

A Berlino è il giorno della (s)a Olaf. Oggi, lunedì 16 dicembre, il cancelliere tedesco si trova al Bundestag perreforze politiche di rinnovare il sostegno al suo esecutivo, dopo che i Liberali hanno deciso di staccare la spina. L’esito del voto appare già deciso, al punto che da settimane tutti i partiti danno per scontata la caduta del governo e giàno al 23 febbraio, data delle possibili, che si è ricandidato per il 2025, riceverà con ogni probabilità il solo voto didel Partito socialdemocratico. I Verdi, che governano con lui, hanno annunciato l’astensione, mentre i Liberali voteranno contro insieme al centrodestra della Cdu. L’unica incognita ril’estrema destra di Alternative für Deutschland, che potrebbe decidere di votare a sostegno diper tenere in stallo la politica federale.