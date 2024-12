Giornalettismo.com - Come si è arrivati all’approvazione del FDSE per gli NCC

Una lunga storia, senza lieto fine – al momento. Perché il legislatore ha sempre dovuto far fronte a due esigenze: quella di garantire la libera circolazione delle persone e quella di garantire la sicurezza ai cittadini. A volte, in questo combinato disposto di due esigenze, vengono fuori dei mostri. Esattamenteera avvenuto, nel 2008, con l’introduzione del Foglio di Servizio (semplice e in formato cartaceo) che richiedeva ai conducenti a noleggio di conservare i dati dei loro spostamenti su un foglio di carta per i 15 giorni successivi allo spostamento stesso. Una norma che, tuttavia, non ha mai avuto particolarmente successo e che è stata molte volte ignorata dallo stesso legislatore. Fino al 2018, quando la storia del Foglio di Servizio diventa la storia del Foglio di Servizio elettronico.