Biathlon Coppa del Mondo | nove azzurri convocati per le prove di Annecy

Prosegue la stagione 2024/2025 di. Sonodal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la terza tappa didelin programma ad-Le Grand Bornand, in Francia, dove si disputeranno fra venerdì 20 e domenica 22 dicembre una sprint, una pursuit e una mass start.Ial maschileSono tre gli: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Non c’è Patrick Braunhofer, deludente ultimee fuori dai primi 60. Giacomel è reduce da un buon settimo posto nell’inseguimento di due giorni fa a Hochfilzen. Sempre qualche problema al poligono per l’alfiere della spedizione italiana in Francia. Anche nell’ultima prova non sono mancati gli errori, ben tre, che hanno pregiudicato un possibile arrivo a podio. Bionaz sarà chiamato a riscattare il brutto 43° posto nella pursuit con sei (quattro a terra) errori al poligono.