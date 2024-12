Anteprima24.it - Autonomia scolastica a Guardia Sanframondi, l’opposizione chiede convocazione urgente del Consiglio Comunale

Tempo di lettura: 2 minutisei tu: “I cittadini sono stremati da un mortificante e imbarazzante passivismo frammisto a silenzio!” All’ingresso dell’edificio scolastico di via Campopiano campeggia ancora la dicitura Istituto Comprensivo Statale “A. De Blasio” eppure con la rideterminazione delle autonomie scolastiche dello scorso anno, la scuola diè divenuta una sezione dell’IC Mazzarella di Cerreto Sannita.La Regione Campania, dopo aver ha sollevato la sua battaglia, ricorrendo al TAR, contro il dimensionamento scolastico deciso dal Ministero dell’Istruzione che lo si basava su una presunta riduzione di 25mila studenti, non in linea con i dati in essere, ha ottenuto una importante vittoria: è stato intimato al Ministero di correggere i dati, atto fondamentale per definire il numero delle autonomie scolastiche sul territorio, dopo gli enormi tagli al sistema scolastico campano.