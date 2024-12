Ilnapolista.it - Sui social la riabilitazione di Allegri, «hanno fatto passare per scemo uno che ha vinto 5 scudetti e giocato 2 finali Champions»

Suiva in scena ladi, «peruno che ha»Il disastro della Juventus di Giuntoli e Thiago Motta ha ottenuto come risultato ladi Massimiliano. Era anche ora. Iora traboccano di juventini che fin qui erano stati silenti, travolta dall’ondata che aveva accolto Giuntoli e Thiago Motta come i nuovi Italo Allodi e Pep Guardiola. I fatti stanno dimostrando che i rispettivi nomi non possono andare mai nella stessa frase e nemmeno nello stesso discorso.(Pigi Battista: «è una ferita aperta nel mondo Juve. Thiago Motta è un’alba propagandata ma mai sorta»)Ora gli juventini che fin qui erano stati zittiti, alzano la voce. Non ne possono più. La Juventus ha nove punti in meno rispetto alla stagione passata.