Iodonna.it - Sono schiacciati tra i Boomer, che "si sono divertiti", e la Gen Z, "che non si fa mettere i piedi in testa". Per i Millennial, "l'adultezza" è una conquista faticosa e incerta. Con il suo manuale, la comica Giorgia Fumo li aiuta a farcela. Partendo da un test d'ingresso, che nemmeno lei ha superato

Studiare Ingegneria insegna tante cose: «Che se sbagli hai sbagliato e il risultato sarà un unico, scenografico botto. Che puoi avere un’idea creativa, ma ciò non esclude che sia stupida. Che puoi credere in te stesso, ma non è detto che il programma che hai scritto creda in te»., 38 anni, ingegnera, per anni ha lavorato di giorno in azienda e di sera in teatro come stand-up comedienne. Amatissima dai, nel 2023 si è licenziata e ora è unafull time (da gennaio sarà di nuovo in tour con lo spettacolo Vita bassa). Da poco ha pubblicato Ingegneria della vita adulta.vago per(HarperCollins), dove passo dopo passo, con ironia, analizza la manutenzione dell’adulto,gli impianti delle relazioni umane,la scienza delle costruzioni relazionali, le istituzioni di procacciamento del reddito.