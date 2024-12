Liberoquotidiano.it - Papa Francesco in Corsica, nuovo appello per la pace. Prima del rientro vede Macron

Città del Vaticano, 15 dic. - (Adnkronos) - Ha avuto inizio questa mattina il 47esimo viaggio apostolico internazionale diche si trova ad Ajaccio, in, per la conclusione del Congresso 'La Religiosité Populaire en Mediterranée'. Dopo aver lasciato Casa Santa Marta,- 88 anni tra due giorni - si è recato in auto all'aeroporto internazionale 'Leonardo da Vinci' di Roma-Fiumicino da dove, alle 8.06, è partito - a bordo di un A320 Neo/ ITA Airways - alla volta di Ajaccio dove è arrivato poco dopo le 9 all'aeroporto 'Napoléon Bonaparte'.“L'avvento del Signore diventa una festa piena di futuro per tutti i popoli: in compagnia di Gesù scopriamo la vera gioia di vivere e di donare i segni di speranza che il mondo attende. Il primo di questi segni è quello della”, ha detto ilin occasione dell'omelia alla messa in place d'Austerlitz ad Ajaccio.