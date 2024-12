Lanazione.it - Palladino e il legame con la madre Rosa. Le foto sui social, i ricordi e il cordoglio della Fiorentina

Firenze, 15 dicembre 2024 – Nel giorno di Bologna-, il momento più difficile per Raffaele. Il tecnico viola è stato raggiunto in mattinata dalla notiziamorte, avvenuta all’improvviso. L’allenatore, in quel momento, si trovava insieme alla squadra per preparare gli ultimi dettagli in vistasfida del Dall’Ara. Ovviamente non è andato in panchina. Al suo posto il vice Citterio.è tornato immediatamente a Napoli per stare vicino alla famiglia, mentre tutto il mondo del calcio si stringe intorno a lui e gli rivolge messaggi di. Anche il pubblico viola presente al Dall’Ara ha esposto uno striscione per dimostrare la propria vicinanza: “Mister, vicini al vostro dolore”.era legatissimo alla. La signoraha seguito sempre da vicino la carriera da calciatore di Raffaele e lo ha sempre sostenuto anche nel momento in cui è diventato allenatore.