Oasport.it - Nuoto, anche la 4×100 mista maschile va in finale ai Mondiali in vasca corta: sesto crono assoluto

Leggi su Oasport.it

Un’ultimaper l’Italia.lasi guadagna l’ultimo atto deiinalla Duna Arena di Budapest, replicando quanto fatto dalle ragazze: Christian Bacico, Simone Cerasuolo, Simone Stefanì ed Alessandro Miressi sono sesti in 3’23”53, in un’ultima batteria palpitante.Analizzando la prestazione, c’è da porsi un quesito su Cerasuolo, autore della frazione meno performante nei suoi 100 metri a rana. Una distanza che appare poco digeribile per lui, tanto che gli azzurri si ritrovano quinti a metà gara, cancellando un po’ quanto fatto da Bacico nella prima frazione a dorso.Ci pensa Stefanì, che compie una bella rimonta a farfalla: cambio rapido, il più rapido in corsa (0.14 di reazione) e frazione da 49”34 lanciato, che riportano l’Italia fino al terzo posto.