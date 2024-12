Ilgiorno.it - Lega Lombarda in congresso, Romeo eletto segretario: “Matteo, parliamo più del Nord o qui perderemo voti”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 15 dicembre 2024 – "Abbiamo bisogno di due cose, di un matto, di un capo perché siamo fatti così e siamo diversi da altri partiti. E il capo va rispettato. E abbiamo bisogno di essere una comunità, una, solidali tra di noi. Altrimenti vincono gli altri, se faremo così vinceremo noi". Chissà se il capo, il matto, di cui parla il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento aldellaè Massimiliano, capogruppo del Carroccio al Senato e candidato unico per la segreteria del partito in Lombardia. Ilè in corso oggi, 15 dicembre, all'hotel Sheraton di Milano.è rimasto solo in corsa dopo che si sono ritirati prima il deputato bergamasco Cristian Invernizzi e poi Luca Toccalini. Illombardo succederà a Fabrizio Cecchetti, coordinatore uscente.