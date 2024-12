Ilveggente.it - Barcellona-Leganes, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la diciassettesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00:, diretta tv e.Il rendimento incostante del, da tempo al comando della classifica della, ha permesso alle altre di riavvicinarsi e di rifarsi sotto. Nell’ultimo periodo i catalani, pur continuando a vincere in Champions League, in campionato hanno rallentato bruscamente, ottenendo soltanto una vittoria nelle ultime cinque giornate (successo con il Maiorca, sconfitte con Las Palmas e Real Sociedad e due pareggi con Betis e Celta).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itIl vantaggio che la squadra di Hansi Flick aveva accumulato nei mesi precedenti si è dunque quasi totalmente eroso, considerando che il Real Madrid potrebbe trovarsi davanti già sabato sera – nel momento in cui scriviamo i Blancos non sono ancora scesi in campo – in caso di vittoria nel derby con il Rayo Vallecano.