Universalmovies.it - Babygirl | Un nuovo trailer italiano dal film con Nicole Kidman

Leggi su Universalmovies.it

Eagle Pictures è tornato a promuovere in questi giorni l’uscita in sala di, ilcon protagonista.Ildi Halina Reijn, come noto, è reduce dalla vittoria della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia (a), ma anche della candidatura ai recenti Golden Globe Awards (tutte le nomination a questo nostro indirizzo), e sempre per l’immensa interpretazione della famosa diva hollywoodiana. Eagle Pictures, per l’occasione, ha fissato l’uscita in sala per il 30 gennaio 2025.IlNote di ProduzioneLa pellicola scritta e diretta da Halina Reijn si avvia ad ottenere una data d’uscita USA il prossimo 25 dicembre 2024. La recente partecipazione alla recente edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui tutti i vincitori) ha ottenuto una serie di ottime recensioni, ma anche il premio Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile a