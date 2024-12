Ilfattoquotidiano.it - Vademecum d’Africa per le vacanze di Natale. Heri ya Krismasi!

Se durante le innumerevoli e lunghissime cene natalizie vi andasse di lasciarvi andare in riflessioni sul continente africano o vi capitasse di ascoltare qualche amico che ha contratto “il mal” beh, ricordatevi di mettere sempre la foto nella cornice giusta.L’Africa non è un paese, non dimenticate che nel continente ci sono un miliardo e mezzo di abitanti, 54 stati differenti, 2000 lingue, 3000 etnie diverse. Velocità diverse di crescita, di consapevolezza sociale civile ed etica.Nell’Africa sub-sahariana, facendo una media stimata tra gli stati, il reddito medio annuo è di circa di 4 mila dollari. Da noi invece è di circa 45 mila dollari. Giusto per capire gli ordini di grandezza.Se vi magnificano entusiasticamente qualche nuovo mirabolante aeroporto (che per carità sono sempre i benvenuti!) ricordatevi che gli aerei in Africa li prendono i ricchi, i turisti e i bianchi (noi mzungu) e che i cittadini africani che si stima possano permettersi di prendere un aereo sono circa il 2-3%.