Schlein: “Dal Governo austerità, Pd lavora ad alternativa”

ROMA (ITALPRESS) – “Unità è stata la chiave del nostro lavoro, fuori e dentro di noi. Sta a noi trasformarlo in una bussola e non in una parola vuota”. Lo ha detto la segretaria Elly, nel suo intervento all’assemblea nazionale del Partito Democratico.“La Corte costituzionale ha smontato lo ‘Spacca Italià e nelle motivazioni di quella sentenza abbiamo trovato la fondatezza dei nostri argomenti. Il referendum ha ottenuto il via libera della Cassazione. Ora attendiamo la Consulta – ha spiegato-. Noi siamo pronti ad andare avanti e portare il Paese al voto. Ildovrebbe fermarsi, bloccare le intese, abrogare la legge e chiedere scusa al Paese”.“Ad Atreju va in scena il favoloso mondo di Ameloni, con trovate propagandistiche che raccontano che il Paese va a gonfie vele – ha attaccato la leader dem -.