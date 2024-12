Mariangela D’Abbraccio e la sorella Milly pornostar | Le ho detto che stava facendo una ca ata

Leggi su Open.online

L’attrice e cantante, 62 anni, ha esordito a teatro con Eduardo. È nata «a Napoli, anzi a Secondigliano. Mia madre, incinta a 16 anni, è scappata di casa perché mio nonno era infuriato. Mentre fuggiva si è sentita male. È andata in un pronto soccorso.mo morendo entrambe. Un coraggioso medico mi tirò fuori per la testa con il forcipe, tanto che poi ebbi il “piccolo male”, però ci siamo salvate». E oggi dice al Corriere della Sera che l’infanzia l’ha trascorsa «ad Avellino, dove è la storica famiglia di mio padre, i Cucciniello. Ma verso gli otto anni mia madre ha portato me e mie sorelle a Roma, che nei Sessanta-Settanta era la Dolce vita».AnnyCon la madre Anny«eravamo quasi sorelle. Era sola, ma per scelta, voleva essere al comando.