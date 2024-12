Mariah Carey 'regina del Natale' Usa, cancella altre 2 date tour

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 dic. (askanews) – “Newark e Belmont, vorrei avere notizie migliori, ma sfortunatamente sono ancora malata e devo annullare gli spettacoli di stasera e domenica. Sono davvero devastata e apprezzo il vostro supporto. Con affetto, MC”. Così, regina indiscussa delle festività in musica diffonde la ferale notizia per le due città americane che dovranno fare a meno deldi Natale della star e del suo cavallo di battaglia natalizio dal vivo: “All I Want for Christmas Is You”. Prima di loro anche Pittsburgh ha dovuto accettare la triste verità dell’accanirsi dell’influenza sull’ugola d’oro. Perché come ha scritto una volta Rolling Stone: “Non si può dire Natale senza MC” per quanto il titolo di “regina del Natale” sia molto contestato. Quest’anno segna peraltro il XXX anniversario dell’album Merry Christmas di, che ha generato l’iconico singolo best-seller “All I Want for Christmas Is You”.