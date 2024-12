Biccy.it - Alberto Matano, il primo bacio a un uomo: “Ecco quando”

in questi giorni è in piena promozione del suo libro, un romanzo semi-autobiografico, per questo motivo è stato intervistato anche da Vanity Fair a cui ha confessatoha dato ila un ragazzo.“Il miocon un ragazzo? Molto tardi, attorno ai 30 anni. Credo che fosse a una festa, ma non lo ricordo bene: evidentemente non mi ha lasciato chissà quale traccia. Ma poi, con i miei tempi, ho recuperato quello che avevo perso”.A domanda diretta: “hai mai pensato che l’omosessualità avrebbe potuto rischiare di incidere sulla sua carriera?“,è stato netto: NO.“No, perché ho sempre condiviso tutto con le persone con cui lavoravo: è stata una cosa abbastanza automatica, per cui non ho dovuto dare spiegazioni. Tutti sapevano che avevo un compagno, el’ho reso pubblico è stato molto naturale.