Abu Mazen da Meloni e Mattarella. L diplomazia italiana al lavoro per Gaza

Pieno sostegno all’azione dei mediatori per la cessazione delle ostilità ae il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, in un’ottica di ricomposizione della situazione. Questo ottiene il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, dopo la sua visita a Roma, dove ha incontrato il capo dello Stato, la premier e Papa Francesco. Al centro del dialogo la richiesta del presidente dell’Autorità nazionale palestinese all’Italia di riconoscere lo Stato di Palestina. Le istituzioni italiane hanno replicato sottolineando la necessità di arrivare alla soluzione due popoli due Stati. Ma la questione non è circoscritta a, come è noto, bensì si sta intrecciando sia ai fatti in Siria che alle nuove policies che saranno attuate dalla Casa Bianca a guida Trump.Qui RomaGiorgiaha ribadito l’impegno dell’Italia a lavorare a una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati, in cui Israele e Palestina convivano in pace e in un regime di sicurezza che sia garantito per entrambi.