130 anni di Barbour, la giacca amata dai reali inglesi è il nuovo 'must have' della moda

Roma, 14 dicembre 2024 – Giaceva dimenticato in fondo agli armadi, ma due serie tv viste negli ultimi tempi – ‘The Crown’ su Netflix e ‘Rivals’ su Disney+ - hanno contribuito a riportarlo in auge, fino a renderlo la nuova ossessionecontemporanea, un ‘’ anche per le giovani generazioni: il, brand noto per la sua iconicacerata, vive ora un inaspettato periodo d’oro. E, nell’anno in cui celebra il 130esimoversario, torna con una collezione, in edizione limitata, di 5 capi che rivisitano alcuni pezzi d'archivio leggendari. Lacerata: un simbolo dello stile classico britco Come scrive Josh Sims nel suo saggio ‘Icons of Style in 100 garments’ (dall’inglese, ‘Icone di stile in 100 articoli’), il marchioesiste dal 1894, ha stampato il suo primo catalogo nel 1908, ma è solo settant’dopo, nel 1980, che la sua cerata, da umile capo da lavoro per pescatori e scaricatori di porto, assurge a uno status inedito.