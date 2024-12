Juventus Motta | Il Venezia gioca bene ma l’approccio non cambia Cambiaso non è ancora recuperato

Leggi su Sportface.it

Thiagoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025: “La squadra stasia fisicamente che mentalmente. Vincere aiuta, ma anche quando non vincevamo ho sempre visto il gruppo concentrato sulla prossima partita. Il nostro approccio sulle partite è sempre lo stesso. Siamo concentrati e determinati, rispettando tutte le avversarie allo stesso modo. Entreremo in campo con l’idea di fare il nostro meglio, con umiltà e solidarietà, interpretando le fasi del gioco nel nostro migliore e i nostri momenti per fare una buona partita“.Sull’avversaria: “Ilè una squadra che prova sempre are: ha messo in difficoltà tante avversarie col suo gioco. Non sono arrivati i risultati, ma fa parte del gioco.