Enrico Ruggeri annuncia l’album La caverna di Platone

Ladiè il nuovo album di inediti di, impegnato anche in televisione nella conduzione del programma Gli occhi del musicistaIl 17 gennaio 2025 uscirà Ladi(Sony Music), il nuovo album di inediti di. Questo nuovo progetto rappresenta un altro capitolo significativo nella straordinaria carriera del cantautore, noto per la sua capacità di unire testi profondi e sonorità ricercate.Ladi, il cui titolo è ispirato al celebre mito filosofico, è un’opera densa di riflessioni culturali e sociali, che affronta temi attuali con la consueta intensità poetica e uno stile che continua a mutare, pur rimanendo fedele alla sua identità artistica.Un nuovo album, a distanza di tre anni dal precedente La rivoluzione, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano con una visione musicale in costante evoluzione.