Ilgiorno.it - Casatenovo, scuola media dissequestrata: tutti in classe dopo il crollo del soffitto

(Lecco) – La prima campanella presto suonerà anche alle medie die gli studenti potranno tornare a, o meglio, nella loro. Il procuratore capo della Procura della Repubblica di Lecco ha tolto i sigilli al plesso della primaria di secondo grado. Laera stata sequestrata alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico, in seguito aldeldell’auditorium sotto le sferzate e il peso dell’ondata di maltempo che l’8 settembre scorso si è abbattuto su mezza Lombardia: un cedimento improvviso, forse a causa della troppa acqua che si era accumulata sul tetto, ma che non avrebbe dovuto verificarsi, certamente non in un luogo frequentato da ragazzine e ragazzini. Fortunatamente le lezioni non erano appunto ancora cominciate e l’intero edificio era completamente sgombero, così nessuno è rimasto ferito.