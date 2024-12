Ilrestodelcarlino.it - Tutti al Bar Carlino. Dai portici di Bologna ai saliscendi di Lisbona: "Due città accoglienti"

Dopo due gare casalinghe di Champions League, ilha affrontato una nuova sfida in trasferta: per il sesto match in Europa, i rossoblù sono volati allo stadio da Luz del Benfica, e Barè tornato sotto il portico della Pasticceria Neri, in via Saragozza, in una serata ricca di ospiti per vivere in diretta il prepartita. Ad aprire la serata sono stati il vicedirettore de ’il Resto del’ Valerio Baroncini, la giornalista Mariateresa Mastromarino e, in collegamento da, gli inviati Gianmarco Marchini, Gianluca Sepe e Giovanni Poggi. Moltissimi i tifosi rossoblù che hanno ’invaso’ la capitale portoghese, tra cui Gianni Morandi, che proprio ieri ha festeggiato i suoi 80 anni. Durante la diretta sono intervenuti tanti ospiti per una serata ricca di sport, buona cucina, cultura e storia.