Teo Mammucari e la lite furibonda con Mara Venier

Roma, 12 dicembre 2024 – Non si placa sui social l’onda lunga delle polemiche seguite al caso. Dopo che il conduttore ha lasciato lo studio di Belve in polemica con la conduttrice Francesca Fagnani, i social non hanno risparmiato commenti. Su tutti quello sibillino dell'ex moglie, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade". Tra meme e ironia graffiante, sui social si sprecano i commenti contro. E c’è chi ricorda che il conduttore non è nuovo ad atteggiamenti del genere. Nel 2017, durante l’ultima puntata del programma "Tu si que vales", il conduttore riuscì a litigare con la mite, che uscì dallo studio dopo averlo mandato a quel paese. Anon era andata giù l’ennesima battuta didopo l’esibizione dei "Gemelli di Guidonia", tre fratelli che ironizzavano sulle canzoni dedicate alle donne.