Tpi.it - “Soldi dal Venezuela al M5S”, l’articolo era diffamatorio e Casaleggio Jr va risarcito: definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Milano

Leggi su Tpi.it

Aveva “caratterepubblicato nel 2020 dal quotidiano spagnolo Abc, secondo cui dieci anni prima Gianroberto, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, avrebbe ricevuto 3,5 milioni di dollari daldi Hugo Chavez. Il verdetto pronunciato dalladilo scorso 12 giugno è ora diventato definitivo, essendo scaduti i termini per presentare ricorso in Cassazione.Nella, la seconda sezione civilescrive cheè stato “tacciato di un fatto grave, ossia di aver percepito milioni di euro provenienti dall’estero, ovviamente senza denunciarli al fisco”. Ma, confermando quanto già stabilito in primo grado nel luglio 2023 dal Tribunale di, i giudici di secondo grado concludono chedel giornale spagnolo “presenta elementi non verificati” e che si basa su un “documento” di presunti servizi segretini “poi risultato falso”.