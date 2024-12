Lanazione.it - Ritmo cardiaco bloccato per 20 minuti, riesce il trapianto a cuore fermo. “Tecnica complessa eseguita a Careggi”

Firenze, 12 dicembre 2024 – Delicatissimo intervento nell’Azienda ospedaliero universitaria didove è stato eseguito un prelievo dida donatore 'a'. L’ospedale fiorentino è una delle sedi a più alto volume di donazioni in Italia. Fino a oggi in Italia nel 2024 sono stati più di 30 i trapianti cardiaci realizzati grazie ai donatori a. L'intervento è stato eseguito nelle scorse settimane e il, spiega la Regione in una nota, "è stato un successo" e la persona che ha ricevuto l'organo è in "buone condizioni". Quello 'a' è un prelievo dell'organo in un paziente senza supporto respiratorio, dichiarato deceduto con elettrocardiogramma senzaper 20. E' diverso dal prelievo detto 'abattente' che è quello in paziente con supporto respiratorio e dichiarazione di morte encefalica, che avviene accertando l'assenza di attività cerebrale mediante elettroencefalogramma.