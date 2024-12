Lanazione.it - Polisportiva Nuoto Prato . Miglior società d’Italia

Laè stata premiata come2023/24 per quanto riguarda ilmaster, sulla base della classifica combinata fra i risultati ottenuti in acque libere ed in vasca. Una delegazione del sodalizio pratese capitanata dal presidente Gabriele Giusti ha ritirato pochi giorni fa a Torino il "Trofeo del Nuotatore Master", precedendo sul podio nazionale i Nuotatori Genovesi e la RomaMaster. "Un riconoscimento che conferma la competitività del nostro gruppo – ha commentato Giusti – siamo felici di aver chiuso nele dei modi una stagione fantastica, nella quale tutti i nostri tesserati hanno dato un contributo importante per gli oggettivi raggiunti". A fare la differenza per il trofeo è stato indubbiamente il nono campionato italiano master in acque libere conquistato la scorsa estate.