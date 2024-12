Mistermovie.it - Mister Movie | Amici 24, dalle Anticipazioni Ilan Muccino eliminato Puntata 15 Dicembre 2024

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.lascia la scuola, Jacopo Sol entra nel talentIl percorso diad24 sembra essere giunto al termine. Secondo le, nellache andrà in onda domenica 15, il giovane artista sarà, lasciando spazio a Jacopo Sol, nuovo talento pronto a entrare nella scuola. Questa decisione, maturata dopo attente valutazioni del professore Rudy Zerbi, segna un momento cruciale nel cammino della classe di quest’anno.Le registrazioni del 12Le riprese della, avvenute il 12negli studi Elios di Roma, hanno già svelato momenti carichi di tensione e determinazione. Durante la registrazione, Rudy Zerbi ha messo in discussione la permanenza di, sottolineando come l’artista non sia riuscito a mostrare un’evoluzione sufficiente per restare in gara.