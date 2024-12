Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo il gossip sul giovane volto della moda italiana

Leggi su Caffeinamagazine.it

Grossa novità nella vita di. O forse no. Ma la notizia merita un approfondimento. Come molti sanno la showgirl nata in Svizzera ha avuto diverse storie d’amore.la finerelazione con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto la figlia Aurora, nel 2011 ha conosciuto Tomaso Trussardi e fino al 2022 i due sono stati una delle coppie più glamour d’Italia.Con Tomaso sono arrivate Sole e Celeste. Tuttavia la relazione trae Trussardi è terminata un paio d’anni fa. Alla conduttrice sono stati poi accostati altri nomi, come quello del medico chirurgo Giovanni Angiolini e poi quello dell’osteopata Alessandro Carollo. Ma anche in questo caso le frequentazioni si sono interrotte. Ora, però, ci sono delle voci sulla vita sentimentale di.Leggi anche: “Dobbiamo sapere qualcosa?”.