La MotoGP torna in Brasile | dal 2026 si correrà a Goiania

Leggi su Sportface.it

Lainospiterà infatti il paddock dalal 2030 grazie a un nuovo accordo tra, il governo di Goiás e Brasil Motorsport. Si tornerà a correre nel Paese sudamericano dopo due decenni, una volta portati a termine i miglioramenti sul circuito di.Carmelo Ezpeleta, il Ceo di Dorna Sports, titolare dei diritti dellaha commentato con entusiasmo la scelta: “Abbiamo una grande voglia dire in. Abbiamo una buona base di appassionati che sappiamo essere entusiasti di questa notizia, come noi siamo ansiosi dire a correre nuovamente per tutti loro, e questo nuovo accordo offre inoltre una fantastica opportunità di espansione in un mercato chiave per lo sport e i nostri costruttori. Ilè un attore globale e un luogo che abbiamo sempre creduto meriti di essere presente nel nostro calendario.