Il 12 dicembre si celebra la Giornata copertura sanitaria universale per rendere il sistema sanitario equo e accessibile a tutti. Obiettivo ancora lontano

Ogni anno, il 12, silaInternazionale della, evento, istituito dalle Nazioni Unite nel 2012 che mira a ribadire l’importanza del diritto fondamentale a promuovere azioni concrete per ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure. Nonostante i progressi fatti, il raggiungimento dell’rimane una sfida nonvinta. E mette in discussione uno dei principi fondamentali sanciti dalle Nazioni Unite, cioè l’accesso alle cure come dirittoe non come privilegio. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X, un diritto fondamentaleLaè cruciale per garantire che tutte le persone, ma soprattutto quelle economicamente svantaggiate, possano accedere alle cure di qualità che servono loro, senza impoverirsi ulteriormente.