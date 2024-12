Agi.it - I cinque neologismi nati su TikTok e sbarcati sulla Treccani

AGI -insieme per raccontare una lingua che evolve, anche grazie al mondo delle piattaforme social. Cosìparole, diventate virali grazie agli autori digital ed entrate poi nella quotidianità degli italiani, sono diventate parte della prestigiosa enciclopedia. Creator, Delulu, Demure, POV e Slayare, sono oggi termini che, con una definizione ufficiale, riescono ad aggiungere un pezzetto nuovo al nostro modo di raccontare, di esprimerci, di dare un significato a nuovi mood e nuovi sguardi, definendo figure professionali e comportamenti oggi ben riconosciuti. Nel centro di Milano ha preso vita un evento che ci racconta come l'‘italiano' sia ancora vivo e capace di produrrema, allo stesso tempo, di non dimenticare le sue radici e la sua forza espressiva. Pop e cultura tradizionale che si intrecciano e lavorano insieme, senza pregiudizi, per definire una società che muta.