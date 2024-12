Ilnapolista.it - Farsi il “pezzotto” non è reato, basta una sanzione amministrativa di 154 euro

La battaglia contro ilha terrorizzato il pubblico dall’utilizzare piattaforme pirata per vedere programmi tv, promettendo multe fino a 5 milaper chi utilizzava lo streaming illegale.Bene in questi giorni sono arrivate altre tredici assoluzioni, dopo il processo con rito abbreviato su di un maxi giro di schede contraffatte, il cosiddetto “”, di Mediaset Premium, Dazn, Sky, Disney Channel, in tutto il Salento.Il giudice Roberta Maggio, nella giornata di ieri, ha assolto tutti gli imputati: «perché il fatto non è previsto dalla legge come», accogliendo l’istanza della difesa che sosteneva come si trattasse, al massimo, di un illecito amministrativo e non di unpenale.Il caso risale ad inizio anno, quando in 23 erano stati destinatari del decreto di citazione diretta a giudizio perché erano accusati di aver acquistato (in un periodo compreso tra il gennaio del 2017 al giugno del 2020) tramite bonifico o ricarica Post Pay abbonamenti pirata per la visione in streaming di programmi a pagamento criptati e coperti dal diritto d’autore di diverse società quali Mediaset Premium, Sky, Dazn, Disney Channel.