Ciclismo / La Tirreno Adriatico nelle strade della Vallesina

Il 14 marzo 2025 la 6° tappamanifestazione, la Ascoli – Pergola di km 196, transiterà con passaggio sulle pendici del Monte San Vicino, 12 dicembre 2024 – Gli appassionatidue ruote hanno accolto con soddisfazione l’annuncio che la 5° tappa2025 in programma il 14 marzo 2025 con partenza ad Ascoli ed arrivo a Pergola, dopo aver percorso 196 km, transiterà anche in. Precisamente dal km 84 al km 153 i corridori transiteranno per San Severino Marche, bivio di Apiro, Frontale, Poggio an Vicino, Angeli di Mergo, Montecarotto, Serra de’ Conti, Barbara e poi direzione Castelleone di Suasa, Cartoceto e Pergola. Sarà una tappa molto mossa costellata di salite impegnative, almeno nove e alcune catalogate come GPM. La corsa transiterà sulle pendici del Monte San Vicino.