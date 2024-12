Panorama.it - ASMEL: “Salviamo i bilanci dei Comuni con i fondi PNRR inutilizzati”

In una lettera indirizzata ieri al Ministro per gli affari europei, il Sud e per il, Tommaso Foti,, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha lanciato un appello volto a evitare ulteriori tagli aicomunali. La Legge dio 2025, in fase di approvazione, prevede infatti ulteriori pesanti misure di definanziamento per circa 8 miliardi di euro fino al 2037. L’associazione propone di utilizzarestrategici già disponibili, come i finanziamenti europei e le risorse delnon ancora allocate o a rischio di non utilizzo, per rifinanziare gli interventi essenziali dei.Secondo, questa manovra sarebbe utile a sostenere attività cruciali come la manutenzione straordinaria, l’efficientamento energetico, la sicurezza delle infrastrutture e la prevenzione del dissesto idrogeologico.