Liberoquotidiano.it - A Milano arriva Tootsie, il nuovo Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo

Leggi su Liberoquotidiano.it

, ilindatratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Uno spettacolo divertente, romantico, dove la disperazione di Michael/Dorothy e dell'amico Jeff viene raccontata e superata attraverso un filo di ironia, con battute che permettono di affrontare qualsiasi tema. Interpretato dall'inedita ma affiatatissima coppia formata da Paolo Conticini -già protagonista acclamato di successi come “Mamma Mia!” e “The Full Monty”- ed Enzo Iacchetti che torna finalmente aldopo il grande successo personale ottenuto nei panni di Zazà ne “Il Vizietto”, “” sarà al teatro Manzoni dal 26 dicembre a Capodanno, con due spettacoli a San Silvestro. E' la storia di Michael Dorsey (Paolo Conticini), un bravo attore disoccupato che decide di fare un ultimo, disperato, tentativo per realizzare i suoi sogni: si presenta a un provino per travestito da attrice con il nome di Dorothy Michaels e, dopo un'ottima performance, lo vince.