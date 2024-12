Sport.quotidiano.net - Podismo, la festa degli auguri de La Stanca

Quarrata, 11 dicembre 2024- Si è svolta nei rinnovati locali del Circolo di Valenzatico la tradizionale cenadella Podistica La. Un momento conviviale che ha radunato oltre 60 soci del gruppo, testimoniando ancora una volta lo spirito di comunità e la passione per lo sport che anima l’associazione. Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti, da sempre vicino alla realtà del sodalizio sportivo, in cui ha militato in passato. Lade Laa Valenzantico Nel suo intervento, Romiti ha sottolineato il valore dell’amicizia e della solidarietà, pilastri fondamentali che la pratica dello sport è in grado di rafforzare. Il presidente Moreno Stefanini ha espresso grande soddisfazione per il clima di aggregazione che ha caratterizzato l’evento, un’occasione non solo per scambiarsi glinatalizi, ma anche per riflettere sui successi dell’anno trascorso, tra cui spicca l’organizzazione impeccabile della gara “Cinque Frantoi”.