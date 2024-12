Ilrestodelcarlino.it - Pnrr e green deal: Confindustria critica il piano industriale Beko Europe

Dal, ilvoluto dall’Ue, dalla crisi dell’automotive alle 80 proposte presentate al Governo per semplificare la vita delle imprese. Il presidente diEmanuele Orsini, intervenuto ieri all’assemblea della territoriale di Ancona che ha celebrato gli 80 anni dalla fondazione, non ha però voluto rilasciare dichiarazioni sulla vertenza, al centro di un tavolo sempre ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ilpresentato dall’azienda di elettrodomestici è stato rigettato sia dalla Regione (era presente a Roma il Governatore Acquaroli) sia dai sindacati che hanno fatto muro contro una vertenza ritenuta "inaccettabile". Orsini, dal canto suo, non si è mostrato particolarmente ottimista sul futuro economico del Paese. "Ci aspetta un 2025 complicato – ha ammesso- abbiamo una produzionein calo ormai da 21 mesi, purtroppo, alcune scelte sbagliate della precedente Commissione Ue stanno impattando ora, pensiamo all’automotive e alla componentistica.