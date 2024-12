Lanazione.it - L’esplosione di Calenzano e le conseguenze per le pompe di benzina. Cosa succede adesso

Firenze, 11 dicembre 2024 – Nonostante le difficoltà legate al tragico incidente al deposito Eni die al conseguente sciopero degli autisti, per i normali cittadini non ci sono al momento rischi di rimanere senza. A rassicurare è Federico Valacchi, presidente della Faib Confesercenti di Firenze, che spiega come il sistema di rifornimento continui a funzionare, anche se con alcune complicazioni logistiche per i gestori delle stazioni di servizio. Valacchi chiarisce che l’allarme lanciato da Autolinee Toscane riguarda le loro stazioni di rifornimento interne, che si trovano a corto di carburante a causa dello sciopero dei trasportatori. Queste stazioni si affidano a un sistema di distribuzione diretto, diverso da quello delle normalidi. Infatti, per garantire il servizio dei bus è stato necessario un intervento straordinario da parte di Enimoov, controllata di Eni, che ha fatto arrivare gasolio dal deposito di Ravenna per rifornire il deposito di Peretola.