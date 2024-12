Lettera43.it - El Salvador, il Fondo monetario internazionale: «No all’obbligo per le aziende di accettare bitcoin»

Elpotrebbe presto modificare il suo approccio alcome valuta a corso legale per soddisfare le condizioni richieste dale accedere a un prestito di 1,3 miliardi di dollari. Secondo il Financial Times, tra le richieste delc’è l’eliminazione dell’obbligo per ledi, limitandolo invece a una scelta volontaria. La misura, adottata nel 2021, aveva fatto di Elil primo Paese al mondo a riconoscere la criptovaluta come moneta ufficiale, ma ha suscitato critiche per i rischi legati alla stabilità finanziaria.De la “capital mundial de los homicidios” a “destino turístico de clase mundial” en solo 3 años.Gracias a Dios. https://t.co/4V1yuzIxXj— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 6, 2024Le preoccupazioni del Fmi e la prospettiva di nuovi prestiti per il PaeseLa delegazione del Fmi, in visita nella nazione centroamericana la scorsa settimana, sta definendo i dettagli di un accordo che potrebbe anche sbloccare nei prossimi anni un miliardo di dollari dalla Banca Mondiale e un ulteriore miliardo dalla Banca interamericana di sviluppo.