È morto Riccardo Bonacina, pioniere del giornalismo sociale italiano

Il giornalistasi è spento oggi all’età di settanta anni a causa di una malattia terminale. Con lui se ne va una figura che ha saputo raccontare l’Italia delle buone notizie, quelle che spesso non fanno clamore, ma che costruiscono il tessuto civile del Paese. Giornalista di lungo corso,si è distinto per la sua capacità di dare voce al mondo del volontariato, delle associazioni e delle persone comuni impegnate a migliorare la società.Nato a Lecco il 15 agosto del 1954, dopo la laurea in Letteratura Italiana all’Università di Milano ha intrapreso una carriera giornalistica che lo ha visto ricoprire ruoli cruciali come la caporedazione delle news delle reti Fininvest, contribuendo a creare nel gennaio 1991 Studio Aperto, il primo telegiornale di Italia Uno, Pochi mesi dopo passò a Rai 2 dove creò “Il coraggio di vivere”, l’innovativo programma televisivo incentrato sul volontariato e le emergenze sociali, temi raramente toccati all’epoca.