Tvplay.it - DI LIVIO: “L’ATALANTA E’ L’ORGOGLIO DEL CALCIO ITALIANO. LA JUVE DEVE VINCERE CONTRO IL CITY”

Leggi su Tvplay.it

L’ex centrocampista, tra le altre die Fiorentina, Angeli Diè intervenuto in diretta su TvPlayAngelo Di, ex centrocampista tra le altre die Fiorentina (TvPlay)“OGGIE’ TANTA ROBA DAVVERO” – “Gasperini alla Roma? Ma perché dovrebbe andare via dalche è già una big? A Roma per gli allenatori non è facile, quando si va bene è tutto magico ma quando le cose vanno male occorre tapparsi le orecchie. Oggiè tanta roba, prima di lasciarla ci penserei mille volte”.“NELLA SERIE A DI OGGI GIOCHEREI TITOLARE IN PARECCHIE SQUADRE” – “Oggi in quante squadre della Serie A giocherei titolare? Potrei giocarmela in parecchie squadre, vedendo determinati calciatori credo che farei la mia bella figura in tanti contesti. Io giocavo in tutti i moduli, sia con la difesa a 3 che a 4.