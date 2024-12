Cultura circolazione opere letterarie | gara europea da 5 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

Per supportare gli editoripei nella preparazione di proposte di progetto per il bando dipa Creativa “dipee 2025”, il Creativepe Desk Serbia, in collaborazione con CED Italia, CED Portogallo, CED Tunisia, CED Lituania, CED Georgia, CED Irlanda e CED Finlandia, organizza un evento online il 18 dicembre alle ore 11:00 CET. L’obiettivo principale dell’evento è promuovere il networking tra gli editori dei Paesi elencati, migliorare le opportunità di partnership e migliorare la qualità delle candidature per i progetti, promuovendo al contempo la cooperazione e lo scambio interle. “dipee” è un bando annuale nell’ambito del programmapa Creativa, che offre un budget di 5diper supportare la traduzione e ladella letteratura contemporanea.