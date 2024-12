Mondiali di Nuoto in Vasca Corta Italia sul podio nella prima giornata | arrivano due argenti

Leggi su Ilfaroonline.it

Budapest, 10 dicembre 2024 – Parte col turbo l’delAzzurro aiin, in svolgimento a Budapest fino al 15 dicembre.di oggi, salgono sulAlberto Razzetti e la 4×100 maschile stile libero.due combattuti e splendidiper gli Azzurri. Razzetti mette al collo la medaglia del secondo posto nei 200 misti, firmando anche il nuovo recordno già suo con il tempo di 1’50”88: “Stamattina mi sentivo bene e nel pomeriggio avevo la sensazione che sarei potuto andar forte. Sono contento, perché volevo questo record e sono sceso in acqua con questo obiettivo – sottolinea Razzo, grande appassionato di Formula 1 e tifoso della Ferrari e tesserato per Fiamme Gialle e GenovaMy Sport, come riporta feder.it – l’americano obiettivamente era imprendibile e credo che di più non potevo fare.